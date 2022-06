Vila Real acolhe 100.ª corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo

Esta será a quinta de dez provas do calendário do WTCR, uma competição internacional que teve início em 2018 e que substituiu o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC).



O WTCR consagrou o italiano Gabriele Tarquini em 2018, o húngaro Norbert Michelisz em 2019 e o francês Yann Ehrlacher em 2020 e 2021.



Os três estarão em ação este fim de semana, naquele que será o regresso das corridas à cidade transmontana após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19.



Em pista, a ação começa no sábado, com duas sessões de treinos livres disputadas durante a manhã. A qualificação, dividida em três fases, disputa-se a partir das 17:05.



Para domingo estão previstas duas corridas. Uma com início às 13:10, com a duração de 30 minutos mais uma volta, e a segunda com arranque previsto às 17:15, com a duração de 25 minutos mais uma volta.



A prova vilarrealense marca, também, o regresso da ‘Joker Lap’, um percurso alternativo que os pilotos podem escolher numa das voltas e que permite facilitar as ultrapassagens num circuito citadino, onde essas manobras são mais difíceis.



“O timing e a decisão entre o piloto e a equipa têm de ser perfeitos para se poder, de facto, tirar vantagem”, explicou Tiago Monteiro ao site oficial do campeonato.



O piloto natural do Porto já venceu por duas vezes no traçado transmontano, em 2017 e 2019, ano em que regressou à competição depois do grave acidente sofrido em setembro de 2017, em Barcelona.



“Vencer aquela corrida é o melhor a que se pode aspirar enquanto piloto num campeonato do mundo. Vencer é sempre incrível, mas no teu país, num lugar em que somos tão bem-vindos e onde há tanta paixão pelas corridas é simplesmente incrível”, frisou o piloto da Honda.



Tiago Monteiro admitiu que essa vitória foi “ainda mais emocional que as anteriores” pois foi “a primeira depois do acidente”.



“Ganhei e teve um sentimento especial para mim”, sublinhou.



Para o piloto luso, o segredo para um bom resultado nesta corrida “é a confiança”, pois o piloto precisa “de se comprometer [arriscar] muito mais do que em qualquer outra pista”.



“Conheço bem a pista, mas os meus adversários também pelo que depende de como o carro se vai portar e da rapidez com que entrar no ritmo”, precisou.



Após quatro jornadas duplas já disputadas, o espanhol Mikel Azcona (Hyundai i30) lidera o campeonato, com 129 pontos, enquanto Tiago Monteiro é 16.º, com 12.



Para além do evento do WTCR, durante o fim de semana disputam-se, ainda, provas do Campeonato de Portugal de Velocidade, dos 1300, dos Legends, dos Classics e da Kia Picanto GT Cup.