Andrea Iannone suspenso após controlo antidoping positivo em MotoGP

De acordo com o comunicado da FIM, Andrea Iannone acusou a presença de um esteróide anabolizante andrógeno (um derivado sintético da testosterona) no controlo à urina realizado na prova de Sepang.Iannone tem agora o direito de pedir uma contra-análise, mas ficará suspenso por tempo indeterminado, enquanto corre o processo.

O piloto italiano terminou a temporada de 2019 no 16.º lugar, com 43 pontos, imediatamente à frente do português Miguel Oliveira, que somou 33, mas falhou as últimas duas corridas por lesão.