Francesco Bagnaia, bicampeão mundial de MotoGP, renova com a Ducati até 2026

“Estou encantado por poder continuar a competir com a equipa dos meus sonhos. Transportar estas cores é, para mim, uma honra”, disse ‘Pecco’ Bagnaia, que começa a defender o título mundial de MotoGP no fim de semana, no Qatar, palco da prova de abertura do campeonato de 2024.



O piloto italiano, de 27 anos, sagrou-se campeão mundial da classe intermédia (Moto2) em 2018 – quando o português Miguel Oliveira foi segundo –, tendo sido promovido à categoria rainha no ano seguinte, ao ingressar na Ducati, ao serviço da qual se sagrou campeão do mundo em 2022 e 2023.



“Juntos, conseguimos fazer coisas incríveis e nestes próximos três anos (incluindo 2024) em que estaremos juntos, continuaremos a dar o nosso melhor para alcançar o maior número de sucessos”, assinalou Bagnaia.



O italiano Claudio Domenicalli, diretor executivo da Ducati, considerou que Bagnaia é “o piloto perfeito” para a equipa transalpina e o que “representa melhor os seus valores”: “Não é só rápido e decidido dentro da pista, mas destaca-se também pela elegância e educação fora dela”, sustentou.