Miguel Oliveira "entusiasmado" com o regresso a Phillip Island

Lusa 18 Out, 2017, 16:28 | Motos

“O GP da Austrália é uma prova da qual realmente gosto e no qual já tive uma vitória com esta equipa, além de outro pódio. Estou bastante entusiasmado para descobrir o traçado com a moto de Moto2”, disse o almadense.



O português ocupa o quarto lugar no Mundial da classe intermédia, a 90 pontos do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex).



Miguel Oliveira está a 66 pontos do segundo lugar, ocupado pelo suíço Thomas Luthi, e a 14 do terceiro, que pertence agora ao espanhol Alex Marquez.



O piloto português tem apenas três provas para recuperar um lugar no pódio: domingo na Austrália, em 29 de outubro em Sepang, Malásia, e em 12 de novembro em Valência, Espanha.



Em 2015, o piloto português venceu no circuito australiano, então em Moto3, mas falhou a prova de 2016, devido a lesão.



“Normalmente é bastante ventoso em Phillip Island. Espero que este fim de semana o clima nos favoreça, já que em Motegi (Japão) choveu todos os dias. Não vejo a hora de começar o trabalho e de dar o meu melhor com a equipa”, disse, sobre a 16.ª corrida da época.



Os primeiros treinos livres de Moto2 realizam-se a partir das 01h55, horas de Lisboa, de sexta-feira, e a corrida no domingo, dia 22, pelas 04h20.