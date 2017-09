Tailândia estreia-se no Mundial de 2018 de MotoGP

Lusa 13 Set, 2017, 15:51 | Motos

No Mundial de 2018, o circuito tailandês Cheng International, em Buriram, vai acolher a 15.ª prova, antecedendo três provas fora da Europa, antes do final da temporada, em Valência.



O calendário de 2018, que contempla 19 Grandes Prémios, começa assim mais cedo, em 18 de março, com a corrida noturna do Qatar, que vai decorrer no circuito de Losail.



Por definir está ainda o ‘palco’ do GP da Grã-Bretanha, em Donington ou em Silverstone, onde tem sido disputado desde 2010.



- Calendário de 2018:

18 março: GP do Qatar, Losail

8 abril: GP da Argentina, Termas de Rio Hondo

22 abril: GP das Américas, Austin (EUA)

6 maio: GP de Espanha, Jerez de la Frontera

20 maio: GP de França, Le Mans

3 junho: GP de Itália, Autódromo de Mugello

17 junho: GP da Catalunha, Montmeló (Espanha)

1 julho: GP da Holanda, Assen

15 julho: GP da Alemanha, Sachsenring

5 agosto: GP da Republica Checa, Brno

12 agosto: GP da Áustria, Red Bull Ring-Spielberg

26 agosto: GP da Grã-Bretanha (por designar)

9 setembro: GP de Aragão, Motorland Aragón, Alcañiz (Espanha)

23 setembro: GP de San Marino, Misano-Marco Simoncelli

7 outubro: GP da Tailândia, Cheng International Circui

21 outubro: GP do Japão, Motegi

28 outubro: GP da Austrália, Phillip Island

4 novembro: GP da Malásia, Sepang

18 novembro: GP da Comunidade Valenciana, Circuito Ricardo Tormo, Valência (Espanha)