Argentina - Croácia. Siga em direto

RTP Comentários 21 Jun, 2018, 17:33 / atualizado em 21 Jun, 2018, 17:34 | Mundial 2018





Croácia poderá nesta jornada garantir o apuramento para os 8ºs final



Argentina - Croácia (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 5ª vez na história (!)

- Pela 2ª vez se vão defrontar num Mundial.

- Único jogo em Mundiais foi há 20 anos, no França 1998.

- A Argentina venceu por 1-0 com golo de Maurício Pineda

- 4 jogos – 2 vitórias para a Argentina, 1 para a Croácia, 1 empate.





Em Mundiais:



ARGENTINA:



- Esta é a sua 17ª participação

- A sua 12ª participação consecutiva.

- É actualmente a 3ª selecção há mais tempo consecutivo em Mundiais

- Campeões Mundiais em 1978 e 1986

- Actuais vice campeões mundiais



- Última vitória em Mundiais foi frente à Bélgica nos 4ºs final de 2014 (1-0),

- Último empate foi frente à Islândia na fase grupos em 2018 (1-1)

- Última derrota foi frente à Alemanha na final de 2014 (0-1 após prol).



- Últimos 4 jogos em Mundiais, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota.

- Vão hoje fazer o seu 79º jogo em Mundiais

- Somam 132 golos em mundiais.

- Últimos 410 minutos em Mundiais, apenas 1 golo marcado, esse frente à Islândia. (estiveram 80 minutos sem marcar à Bélgica, 120 sem marcar à Holanda e 120 sem marcar à Alemanha, no último mundial)





CROÁCIA:



- Esta é a sua 5ª participação

- 2ª Participação consecutiva

- As últimas duas vitórias em Mundiais foram frente a selecções africanas (Camarões e Nigéria)



- Última vitória foi frente à Nigéria na fase grupos em 2018 (2-0)

- Último empate foi frente à Austrália na fase de grupos em 2006 (2-2)

- Última derrota foi frente ao México na fase de grupos em 2014 (1-3).



- Somam 17 jogos em Mundiais, curiosamente, 8 vitórias e 9 não vitórias

- Vão hoje fazer o seu 18º jogo em Mundiais

- Somam 23 golos em mundiais.



- Actualmente … últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas (2018)



NOTA:



- Croácia foi eliminada no último europeu por Portugal