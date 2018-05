Bélgica é o exame mais rigoroso ao potencial da Seleção Portuguesa

Lusa Comentários 31 Mai, 2018, 10:40 / atualizado em 31 Mai, 2018, 10:42 | Mundial 2018

O terceiro do 'ranking' FIFA, um lugar à frente de Portugal e apenas atrás da líder Alemanha, campeã do mundo, e da Argentina, tem uma equipa sólida e com valores firmes no contexto internacional.



Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Roma, Mónaco e Borussia Dortmund são alguns dos clubes nos quais evoluem algumas das principais referências do futebol belga.



A atestar a qualidade da Bélgica, seleção na qual se destacam estrelas como Hazard, Lukaku, Kompany, Carrasco, De Bruyne, Mertens ou Mignolet, é preciso recuar até 01 setembro de 2016 para encontrar o seu último desaire, 2-0 em jogo particular caseiro com a Espanha: depois disso, 12 vitórias e quatro empates.



Portugal começou a qualificação para o Mundial a perder na Suíça, mas posteriormente ganhou todos os jogos: garantida a presença na Rússia, Fernando Santos promoveu cinco 'amigáveis', dos quais só venceu dois, empatou outros tantos e perdeu 3-0 com a Holanda.



Em novembro, em casa, 3-0 à Arábia Saudita e 1-1 com os Estados Unidos, em março, na Suíça, 2-1 ao Egito, com dois golos de Cristiano Ronaldo já nos descontos, e a derrota com a 'laranja mecânica', seguindo-se empate 2-2 segunda-feira com a Tunísia, em Braga.



Destes testes foi possível perceber alguma fragilidade da defesa portuguesa, até ao momento a maior dor de cabeça assumida por Fernando Santos, que no sábado já vai ter todo o grupo à disposição, excetuando Cristiano Ronaldo, a gozar uns dias de descanso após o seu quinto título na Liga dos Campeões.



"Não estou nada satisfeito com o empate. Estou com a atitude, a entrega e muitas coisas que fizeram, mas o futebol não se resume à parte ofensiva. Temos de ser fortes nos dois aspetos, também no defensivo. Sempre digo zero golos na minha baliza e um ou mais na do adversário. Fizemos dois e não conseguimos ganhar. Isso não é bom", lamentou Fernando Santos, que também não pode contar com os sportinguistas Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson.



No lote de 23 selecionados há 10 novidades em relação ao conjunto campeão da Europa em 2016 em França, sendo que ante a Tunísia, 14.ª seleção do ranking FIFA, Portugal alinhou de início com cinco titulares no histórico desafio do Parque dos Príncipes: os defesas Pepe e Raphael Guerreiro e os médios William Carvalho, Adrien Silva e João Mário.



Após defrontar a Bélgica, Portugal tem ainda um derradeiro teste, no dia 07 no Estádio da Luz frente à Argélia, que falhou o apuramento, enquanto a Bélgica recebe o Egito em 06 de junho e no dia 11 joga com a Costa Rica.



Portugal estreia-se na 'poule' B do Mundial em 15 de junho com a Espanha, em Sochi, seguindo-se no dia 20 encontro com Marrocos em Moscovo e em 25 de junho com o Irão de Carlos Queiroz, em Saransk.



A Bélgica joga com o Panamá no dia 18, com a Tunísia em 23 e com a Inglaterra em 28.





Em Mundiais, Portugal tem como melhor desempenho a terceira posição em 1966 e a quarta em 2006, já a Bélgica foi quarta em 1986.





Portugal e Bélgica com historial competitivo direto equilibrado



Portugal e Bélgica, que se defrontam no sábado em Bruxelas, em jogo de preparação para o Mundial2018 de futebol, têm um historial competitivo direto muito equilibrado, que se estende ao 'ranking' FIFA.



A equipa das 'quinas' é a quarta da classificação mundial, apenas atrás da campeã do mundo, a Alemanha, da Argentina e da Bélgica, que se apresentará na Rússia com ambição legítima ao seu melhor desempenho da história, fixado no quarto lugar no México1986.



Ao todo, estes oponentes encontraram-se 17 vezes, com Portugal a ganhar em seis ocasiões e a Bélgica em cinco, registando-se cinco empates.



O equilíbrio mantém-se quando se reduz a análise unicamente a jogos oficiais, embora com ligeira desvantagem lusa: em oito desafios, duas vitórias contra três derrotas e outros tantos empates.



No entanto, os melhores resultados de Portugal foram os últimos, sendo necessário recuar a 1989 para recuperar o último êxito belga, por 3-0, em Bruxelas, no bem-sucedido caminho para o Mundial1990 de Itália.



Em 2007, Portugal venceu os dois encontros -- 4-0 em Lisboa e 2-1 em Bruxelas --, na senda do Euro2008 na Áustria e Suíça e no único embate mais recente, em 2016, em Leiria, num particular concluído com 2-1.



Mais do que o resultado, feito com golos de Nani (20 minutos), Cristiano Ronaldo (40) e Lukaku (62), os rivais jogaram contra o medo, já que era suposto o desafio decorrer em Bruxelas, no Estádio Rei Balduíno, entretanto alterado face a um ato terrorista na capital.



Estes competidores partilharam o apuramento para os Europeus de 1972 e 1980, com vantagem belga, sempre com sucesso caseiro e empate fora: em 1980, foi finalista, perdendo para a Alemanha (2-1), o que poderia ter sido um inédito título no seu currículo, o que Portugal ostenta agora, pela primeira vez, com o êxito no França2016.



Na Rússia, Portugal integra o grupo B com Espanha, Irão e Marrocos, enquanto a Bélgica está no G com Inglaterra, Tunísia e Panamá.



Para chegar ao Mundial, Portugal impôs-se no grupo B com os mesmos 27 pontos da Suíça, que se qualificou no 'play-off', e com mais 14 do que a Hungria: a Bélgica 'passeou' na 'poule' H com 28 pontos, mais nove do que a Grécia e 11 do que a Bósnia-Herzegovina.



No Brasil, em 2014, Portugal não passou da fase de grupos e a Bélgica foi afastada pela finalista Argentina nos quartos de final, após um percurso com quatro triunfos.