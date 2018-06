Bernardo Silva diz que Espanha é óbvia favorita, mas...

Lusa Comentários 13 Jun, 2018, 10:39 | Mundial 2018

"Toda a gente reconhece que Espanha é um dos favoritos à conquista do Mundial. Obviamente que parte como favorita para este jogo, mas Portugal tem a sua ambição. Sabemos que se jogarmos bem podemos ganhar", vincou.



O jogador de 23 anos foi porta-voz da confiança lusa e diz como derrotar a 'roja': "Acho que se formos consistentes defensivamente e estivermos concentrados e tivermos ambição para atacar, podemos ir à procura da vitória".



O jovem de 23 anos revela a enorme "motivação" por ir disputar o seu primeiro mundial, prometeu tudo fazer para que a equipa das 'quinas' "atinja os seus objetivos", e defendeu que competir num evento desta dimensão é uma ilusão alimentada por imensos jovens.



"Toda a gente sonha em ser um dia jogador de futebol e poder participar numa competição como o campeonato do mundo. Se não é a competição mais importante no futebol, é uma das. Estar aqui a representar o nosso país é um orgulho e estou muito contente por poder fazê-lo", justificou.



Bernardo Silva recusou ainda o facto de ser melhor conhecido pela Espanha do que os seus companheiros, face aos constantes elogios do treinador espanhol Pep Guardiola no Manchester city.



"Eles devem ter estudado a nossa seleção bem, como estudámos a deles", desvalorizou.



Se não for titular - "o selecionador só pode escolher 11 e os outros 12 devem estar motivados para dar o melhor" -, o médio promete "ajudar no banco".



Portugal estreia-se na sexta-feira frente à Espanha, em Sochi, defrontando depois no grupo B a sua congénere de Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk.