Bruno Alves recusa ver Portugal a fazer a mala

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jun, 2018, 08:54 / atualizado em 28 Jun, 2018, 08:54 | Mundial 2018

O internacional luso falou aos jornalistas antes do treino desta quinta-feira e apesar das dificuldades do encontro com o Uruguai, Bruno Alves garantiu que a seleção nacional não vai cair nos oitavos de final do Campeonato do Mundo.















"Fazer a mala? Acho que ainda é cedo", disse o central português que concretizou: "Primeiro temos de disputar o jogo e esse é o nosso foco, estamos concentrados nesse jogo difícil que vamos ter. Vamos prepará-lo bem, e vencer, porque estamos aqui para vencer e continuar fortes ate ao final".





Bruno Alves ainda não se estreou neste Mundial, mas garante que todos os convocados por Fernando Santos trabalham para isso.





Sobre o seu estado de espírito assegurou: "Sigo sempre motivado, trabalho para merecer uma oportunidade. Acho que vai aparecer. Todos os que não têm jogado têm trabalhado para ajudar Portugal a vencer".





Portugal, segundo no grupo B, e Uruguai, vencedor da “poule” A, defrontam-se sábado em Sochi, às 19h00, de Lisboa.