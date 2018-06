Cédric enfrenta "missão Uruguai" com otimismo

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jun, 2018, 08:56 / atualizado em 27 Jun, 2018, 08:56 | Mundial 2018

Cédric mostrou-se tranquilo na hora de abordar o jogo com o Uruguai do próximo sábado | Epa-Inácio Rosa

Após garantir a presença nos “oitavos”, a equipa das quinas intensifica a preparação do embate com a seleção sul-americana.





O dia começou com Cédric Soares a falar aos jornalistas no centro de estágio do FC Saturn, em Kratovo, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo.





O internacional luso falou do passado e do futuro próximo para dizer: "Mais importante, acima de tudo, é vencermos os nossos jogos. O nosso principal objetivo até agora era passar a fase de grupos. Conseguimo-lo, a equipa está de parabéns. Agora vamos focar-nos contra o Uruguai, que é uma grande seleção, mas somos campeões da Europa, mostrámos a nossa qualidade e vamos continuar a fazê-lo".



Portugal e Uruguai defrontam-se sábado em Sochi, às 19h00, hora de Lisboa.





Sobre o próximo adversário sul-americano referiu: “O Uruguai tem excelentes jogadores. Já foram duas vezes campeões do Mundo. Suárez e Cavani são apenas dois dos excelentes jogadores”.Ao abordar os detalhes sobre o próximo adversário destacou: "Em 2018 não perderam nenhum jogo. Penso que venceram os seis jogos, não sofreram nenhum golo. É um dado interessante. Já joguei com um dos defesas, o Cáceres no Southampton. Conheço bem, é um jogador interessante. Têm as suas qualidades. Vamos ter tempo para os analisar, mas eles também têm de nos analisar. É uma final".Sobre o perigo que o adversário representa nas bolas paradas, em especial, nos cantos frisou: "Vamos trabalhar da mesma forma que temos vindo a trabalhar até agora. Todos os adversários têm jogadores altos, mais baixos. No futebol isso é irrelevante. Temos de atacar a bola e encarar o lance como sendo perigoso. Temos de estar sempre vivos."O defesa português optou por fazer um discurso realista valorizando os resultados em detrimento das exibições.O internacional mostrou-se confiante no trabalho que a seleção irá fazer ao longo da semana de forma a apresentar-se bem frente aos uruguaios.