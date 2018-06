Colômbia e Japão jogam pela quarta vez na história

As duas equipas vão defrontar-se pela 4ª vez na história, e pela 2ª vez vão defrontar-se num Mundial.



Em Mundiais:



Colômbia:



- Vai para a sua 6ª participação

- Vai ser a sua 2ª participação consecutiva

- Marcaram nos últimos 5 jogos dos Mundiais

- Última vitória em Mundiais foi frente ao Uruguai nos 8ºs em 2014 (2-0), último empate foi frente à Alemanha na fase de grupos em 1990 (0-0) e a última derrota foi frente ao Brasil nos 4ºs em 2014 (1-2)

- Últimas 12 partidas em Mundiais, 6 derrotas e 6 vitórias

- Não empatam num Mundial desde 1990

- Vão hoje fazer o seu 19.º jogo em Mundiais

- Somam 26 golos em mundiais

- Marcaram em todos os jogos de 2014

- Actualmente vem de 4 jogos sem perder



Japão:



- Vai para a sua 6ª participação consecutiva

- Desde que se estrearam em 1998 nunca mais falharam um Mundial

- Mas a Coreia do Sul continua a ser a selecção asiática com mais presenças - 10

- No Mundial de 2014 não venceram nenhum jogo

- Últimos 4 jogos em Mundiais, 2 derrotas e 2 empates

- Vai ser o 18º jogo em Mundiais (somam 14 golos)

- Mais jogos (18) do que golos (14)

- Já por duas vezes passaram aos 8ºs final

- Última vitória em Mundiais foi frente à Dinamarca na fase de grupos em 2010 (3-1), último empate foi frente à Grécia na fase de grupos em 2014 (0-0) e última derrota foi precisamente frente ao seu adversário de hoje, a Colômbia, na fase de grupos em 2014 (1-4)

- Nos últimos 5 jogos particulares de 2018, apenas uma vitória





Em 2014, no último mundial, a Colômbia venceu por 4-1 (Jakson Martinez bisou nessa partida). Em três confrontos, duas vitórias para a Colômbia e um empate. Nestes três jogos o Japão apenas conseguiu marcar 1 golo.