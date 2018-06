Diego Reyes fora do Mundial devido a lesão

Lusa Comentários 13 Jun, 2018, 09:37 / atualizado em 13 Jun, 2018, 09:37 | Mundial 2018

"A Direção das Seleções Nacionais informa que o jogador Diego Reyes não conseguiu recuperar satisfatoriamente, pelo que terá baixa na convocatória da seleção nacional do México para o campeonato do mundo", lê-se, em comunicado.



A federação mexicana acrescenta que vai solicitar junto da FIFA a substituição de Reyes por Erick Gutiérrez, do Pachuca, e "fica à espera de resposta positiva a esta modificação" na convocatória do Mundial da Rússia, que se inicia na quinta-feira e termina em 15 de julho.



O defesa central, de 25 anos, sofreu uma lesão muscular na perna direita no dia 06 de maio passado, na penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, em que o FC Porto se sagrou campeão nacional com uma vitória por 2-1 sobre o Feirense.



"Desde então, dediquei-me de corpo e alma a trabalhar para recuperar, sacrificando a única semana de férias que tinha no ano (...) com o claro objetivo de chegar ao meu segundo Mundial na melhor versão (...). No entanto, hoje, junto com a equipa técnica, tomei uma decisão que dói na alma, mas que creio que será a melhor para os meus companheiros porque não estou certo de que possa alcançar a minha melhor versão em tão pouco tempo", afirmou Reyes, também em comunicado.



No Mundial2018, o México integra o Grupo F e tem estreia marcada para domingo, frente à Alemanha, atual campeã, em Moscovo, antes de defrontar a Coreia do Sul, no dia 23, em Rostov do Don, e a Suécia, em 27, em Ecaterimburgo.