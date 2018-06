Estreia com derrota sugere eliminação de Portugal

Lusa Comentários 13 Jun, 2018, 10:01 / atualizado em 13 Jun, 2018, 13:14 | Mundial 2018

Em 2002, na terceira presença, a formação das 'quinas' perdeu por 3-2 com os Estados Unidos e acabou no terceiro lugar do Grupo D, atrás da coanfitriã Coreia do Sul - com a qual perdeu por 1-0 no último jogo, após um 4-0 à Polónia - e dos norte-americanos.



Na última edição, em 2014, no Brasil, Portugal foi goleado por 4-0 pela Alemanha, num jogo em que Thomas Müller logrou um 'hat-trick', e terminou em terceiro do Grupo G, atrás dos germânicos e novamente dos Estados Unidos, que 'empataram' (2-2) a seleção lusa no segundo jogo. De nada valeu o 2-1 final ao Gana.



As restantes quatro estreias da seleção lusa redundaram em três vitórias e um empate, sendo que um dos triunfos também não acabou em apuramento, curiosamente num Grupo F em que todas as outras formações lograram a qualificação.



No México, em 1986, Portugal começou da melhor forma, com um triunfo por 1-0 sobre a Inglaterra, selado com um tento de Carlos Manuel, que já tinha sido o 'herói' da qualificação, com um 'golaço' em Estugarda, face à Alemanha (1-0).



Mesmo envolvida no 'caso Saltillo', a formação das 'quinas' parecia certa nos 'oitavos', mas, depois, com uma lesão de Bento que também nada ajudou, caiu perante a Polónia (0-1) e, a terminar, frente a Marrocos (1-3), que vai agora reencontrar.



Pelo contrário, os outros dois triunfos conduziram a apuramentos, o primeiro na estreia, em 1966, por 3-1, face à Hungria, com um 'bis' de José Augusto e um tento de José Torres, no mítico Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.



Em 2006, na Alemanha, o triunfo foi conseguido face à estreante Angola, em Colónia. Um golo de Pauleta, servido por Figo, foi o suficiente para Portugal vencer, por 1-0. No segundo jogo, venceu o Irão por 2-0 e selou, desde logo, o apuramento.



O único empate no primeiro jogo aconteceu em 2010 e o adversário foi a Costa do Marfim, de Didier Drogba. O resultado não saiu do 0-0, mesmo resultado que Portugal alcançou a fechar o grupo, face ao Brasil, selando um lugar nos 'oitavos', depois de, pelo meio, ter goleado a Coreia do Norte por 7-0.



A estreia da formação lusa no Mundial de 2018 está marcada para sexta-feira, me Sochi, face à Espanha, num embate do Grupo B marcado para as 21:00 locais (19:00 em Lisboa).