EUA, Canadá e México acolhem Mundial2026

A candidatura tripartida venceu a marroquina por 134 votos contra 65. O Mundial2026 será o primeiro a incluir 48 participantes, mais 16 do que no atual modelo, Será também o primeiro torneio a desenrolar-se em três países, mas a larga maioria dos jogos (60) vai realizar-se nos EUA, com Canadá e México a receberem 10 partidas cada. A final da competição vai disputar-se em New Jersey, no MetLife Stadium.



No passado, México (1970 e 1986) e Estados Unidos (1994) já foram anfitriões de fases finais do Campeonato do Mundo de futebol. Para o Canadá, será uma estreia absoluta.



O Mundial2018 principia quinta-feira, na Rússia, com a equipa da casa a enfrentar a Arábia Saudita. O torneio de 2022 vai realizar-se no Qatar.