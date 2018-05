Fernando Santos vê Portugal motivado a vencer cada jogo em que entra

DR

A seleção portuguesa de futebol efetua em Braga o último treino antes do encontro particular com a Tunísia, o primeiro de preparação para o Mundial2018.



Fernando Santos deve contar com 19 jogadores no treino, esta tarde, no Municipal de Braga. Amanhã, Portugal defronta a Tunísia, num jogo que serve de teste para o Mundial, na Rússia.



Fernando Santos assume apenas o desejo de todos em vencer cada jogo disputado.