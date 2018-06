Fim da 1ª Jornada. Números e curiosidades

RTP Comentários 19 Jun, 2018, 18:33 / atualizado em 19 Jun, 2018, 18:33 | Mundial 2018

NÚMEROS e CURIOSIDADES (após 1ª jornada):



- Foram marcados 38 golos nos 16 jogos. (Média de 2,37 golos por jogo)

- Nenhum 0-0 até ao momento.

- Yury Gazinskiy foi o autor do primeiro golo deste Mundial.

- Denis Cheryshev foi o primeiro a bisar.

- Ronaldo o único a fazer Hat trick.

- Rússia – Arábia Saudita foi o primeiro jogo deste Mundial.

- Alex Sandrgolovin (Rus) primeiro jogador a ver o cartão amarelo

- Carlos Sanchez (Col) o único a ser expulso.

- Pela 1ª vez na História houve um 5-0 num jogo de abertura de um Mundial.

- A primeira grande penalidade foi para Portugal, e foi convertida.

- Marrocos fez o primeiro auto golo do Mundial.

- Irão conseguiu a sua segunda vitória de sempre em Mundiais.

- Islândia estreou-se em Mundiais com um empate,

- Panamá estreou-se com derrota.

- Finnbogason fez o primeiro golo de sempre da Islândia em Mundiais.

- Modric fez o GOLO 2400 de todos os Mundiais.

- Portugal-3 Espanha-3, o jogo com mais golos até ao momento. E pela 5ª vez na história dos Mundiais houve um 3-3.

- Suécia voltou a vencer o jogo inaugural 60 anos depois.

- Senegal a única seleção africana a vencer.

- Alemanha e Polónia as únicas seleções europeias a perderem.

- E na América do Sul aconteceu algo que não acontecia há 36 anos, das 5 seleções da CONMEBOL presentes, só uma seleção venceu, o Uruguai.



- Ronaldo HISTÓRICO, marcou em 4 mundiais consecutivos.

- Ronaldo, Messi e Neymar … EMPATARAM TODOS.



- Vamos lá para a segunda jornada.