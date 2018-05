Itália lidera a lista dos ausentes no Mundial2018

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Mai, 2018, 08:58 / atualizado em 24 Mai, 2018, 08:58 | Mundial 2018

O Chile, que é bicampeão sul-americano em título falhou igualmente o apuramento, assim como os Camarões, detentores do título africano. Holanda, que foi finalista em 2010 e terceiro classificado em 2014, também ficou pelo caminho.



A 13 de novembro de 2017, a Itália viveu um dos dias mais negros da história do seu futebol, ao empatar a zero em San Siro, Milão, com a Suécia, na segunda mão do "play-of"', um resultado que apurou os suecos, que tinham vencido por 1-0 na primeira mão.



Algo assim já não se via desde 1958, em Belfast, com a vitória da Irlanda do Norte a ditar a única vez que a Itália ficava pelo caminho. Antes, tinha falhado apenas mais um Mundial, o de 1930, mas então por ter declinado o convite para participar.



Foi uma triste despedida para o carismático guarda-redes Gianluigi Buffon, campeão mundial em 2006, que terminou a carreira pela "squadra azzurra", aos 40 anos.



Estados Unidos e Holanda



Camarões e Chile, mais mão cheia de estrelas







O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.













Apesar não ter a mesma história dos italianos no Mundial, a ausência do Estados Unidos, que não falhava a prova desde 1986, também aparece como uma das maiores surpresas da fase de qualificação, tendo tudo acontecido com uma impensável derrota por 2-1 em Trindade e Tobago, na última jornada, resultado que abriu caminho ao Panamá.Depois de ter falhado o Euro2016, a Holanda volta a estar fora de uma fase final, tendo ficado no terceiro lugar do Grupo A, atrás de França, que foi primeira, e Suécia. Certo é que a "laranja mecânica" não voltará a contar com Arjen Robben, de 34 anos, que se retirou da seleção após a qualificação falhada.Em África, os Camarões não foram além do terceiro lugar do Grupo B, que foi conquistado pela Nigéria, enquanto na América do Sul, o Chile terminou no sexto posto e ficou a um golo da qualificação, acabando o Peru por garantir o quinto e último lugar de apuramento.Figuras como Buffon e Robben vão fazer falta no Mundial da Rússia, mas não são os únicos. Mesmo com o apuramento da Suécia, Zlatan Ibrahimovic, agora nos Los Angeles Galaxy, optou por não regressar à sua seleção.O chileno Alexis Sanchez, do Manchester United, será outra das "baixas" de peso, assim como Gareth Bale, do Real Madrid, que 'levou' o País de Gales às meias-finais do último Europeu, mas não conseguiu o que seria o segundo apuramento do seu país para o Campeonato do Mundo.