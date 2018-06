México - Suécia. Siga aqui o jogo ao minuto

RTP Comentários 27 Jun, 2018, 14:09 / atualizado em 27 Jun, 2018, 14:59 | Mundial 2018





Suécia e México vão defrontar-se pela 10ª vez na história e a segunda vez em mundiais. O primeiro confronto num campeonato do mundo foi em 1958, há 60 anos. A Suécia venceu então por 3-0.





No total dos confrontos, em nove jogos, o México venceu duas vezes, a Suécia quatro, e empataram por três ocasiões.



Em Mundiais:



México:



- Esta é a sua 16ª participação

- E a 7ª participação consecutiva

- Atualmente é a sexta seleção que não falha um Mundial há mais tempo

- Última vitória foi frente à Coreia do Sul, na fase de grupo (2-1)

- Último empate foi frente ao Brasil na fase de grupos em 2014 (0-0)

- Última derrota foi frente à Holanda nos 8ºs final de 2014 (1-2)

- Vai ser o 56.º jogo em Mundiais (somam 60 golos)

- Últimos cinco jogos em Mundiais: 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota





Suécia:



- Esta é a sua 12ª participação

- Regressaram ao Mundial 12 anos depois da última participação em 2006

- Vice-campeões mundiais em 1958. Chegaram à final desse ano por terem eliminado nas meias finais a Alemanha

- Última vitória foi frente à Coreia do Sul na Fase de grupos (1-0)

- Último empate foi frente à Inglaterra na fase de grupos em 2006 (2-2)

- Última derrota foi frente à Alemanha na fase de grupo em 2018 (1-2)

- Curiosamente, as duas últimas derrotas em Mundiais foram frente à mesma selecção, Alemanha, em 2006 e agora em 2018.

- Vão hoje fazer o seu 49.º jogo em Mundiais

- Somam 76 golos em mundiais



Notas finais:



- O México é de todas as seleções aquela que já esteve em mais fases finais de Mundiais sem nunca ter chegado à final.



- México basta pontuar para passar



- Suécia terá de ganhar por dois golos de diferença (se a Alemanha vencer) para passar