Miranda admite que Bélgica vai exigir o máximo ao Brasil

Lusa Comentários 05 Jul, 2018, 16:14 | Mundial 2018

“Temos a responsabilidade de jogar sempre ao nível mais elevado. Conhecemos as dificuldades e sabemos que a Bélgica nos vai exigir o máximo, porque é um adversário muito forte”, afirmou o defesa do Inter Milão.



O Brasil, cinco vezes campeão do mundo e pela sétima vez consecutiva nos quartos de final, vai defrontar a Bélgica, em Kazan, a partir das 19:00 (horas em Lisboa). O vencedor deste encontro vai encontrar o vencedor do embate entre França e Uruguai.



“A Bélgica não é só o Lukaku, tem grandes avançados. A principal forma de travar o adversário é estar atento a todas as jogadas e a todos os seus futebolistas, que são habilidosos, verticais e decisivos. O nosso sistema defensivo tem de estar bem preparado para neutralizar as armas do nosso adversário”, prosseguiu.



Confrontado pelas palavras do capitão belga Vincent Kompany, que terá admitido que a sua equipa já estaria a pensar nas meias-finais, Miranda foi incisivo: “Conhecemos todos os tipos de provocações, é uma forma de ocultar o medo e mostrar confiança, porque é sempre difícil jogar com a seleção brasileira e percebe-se que um líder como ele quer mostrar otimismo”.