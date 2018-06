Partilhar o artigo Mundial2018: Brasil queixa-se à FIFA do VAR não ser utilizado no golo da Suíça Imprimir o artigo Mundial2018: Brasil queixa-se à FIFA do VAR não ser utilizado no golo da Suíça Enviar por email o artigo Mundial2018: Brasil queixa-se à FIFA do VAR não ser utilizado no golo da Suíça Aumentar a fonte do artigo Mundial2018: Brasil queixa-se à FIFA do VAR não ser utilizado no golo da Suíça Diminuir a fonte do artigo Mundial2018: Brasil queixa-se à FIFA do VAR não ser utilizado no golo da Suíça Ouvir o artigo Mundial2018: Brasil queixa-se à FIFA do VAR não ser utilizado no golo da Suíça