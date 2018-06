Mundial2018: Dasaev defende continuidade de De Gea, apesar do erro

Lusa Comentários 19 Jun, 2018, 14:01 | Mundial 2018

“Há que dar outra oportunidade a De Gea e ver como se comporta”, assinalou Dasaev, guarda-redes que brilhou ao serviço do Spartak Moscovo na década de 80 e que terminou a carreira no Sevilha, onde esteve três épocas.



O antigo futebolista, atualmente com 61 anos, comentava assim a prestação no primeiro jogo do Mundial2018, no qual a Espanha empatou com Portugal, com De Gea a ser mal batido, deixando escapar a bola, no segundo golo luso.



Portugal e Espanha empataram a três golos, num jogo em que Cristiano Ronaldo esteve em grande plano, com um ‘hat-trick’, enquanto os espanhóis marcaram com um ‘bis’ de Diego Costa e um golo de Nacho.



“Fiquei surpreendido. Os erros não são normais, mas podem acontecer a qualquer um. A mim também, mas nunca em jogos tão importantes”, salientou Dasaev, que já revelou preferir De Gea quando comparado com os alemães Neuer ou Ter Stegen.



O russo sempre preferiu guarda-redes da velha escola, como Buffon ou Petr Cech, bem como Casillas, mas atualmente as suas preferências recaem em De Gea, o internacional espanhol que é guarda-redes do Manchester United.



“Casillas era um grande guarda-redes, mas agora gosto muito de De Gea. Antes não, ele mudou totalmente (...). No início utilizava muitos os pés e saía da baliza, por isso não gostava. Cresceu muito como guarda-redes”, concluiu.