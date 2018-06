Partilhar o artigo Mundial2018: Irão encerra preparação com vitória frente à Lituânia Imprimir o artigo Mundial2018: Irão encerra preparação com vitória frente à Lituânia Enviar por email o artigo Mundial2018: Irão encerra preparação com vitória frente à Lituânia Aumentar a fonte do artigo Mundial2018: Irão encerra preparação com vitória frente à Lituânia Diminuir a fonte do artigo Mundial2018: Irão encerra preparação com vitória frente à Lituânia Ouvir o artigo Mundial2018: Irão encerra preparação com vitória frente à Lituânia