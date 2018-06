Mundial2018: Sérvia pode tornar-se a quinta apurada para os `oitavos`

Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 10:07 | Mundial 2018

A formação da ex-Jugoslávia pode juntar-se à anfitriã Rússia, ao Uruguai, à França e à ‘rival’ Croácia, precisando, para isso, de vencer a Suíça, que na ronda inaugural conseguiu uma igualdade a um tento perante o Brasil.



Os sérvios, que venceram a costa Rica por 1-0, graças a um livre direto superiormente apontado por Kolarov, têm mais dois pontos do que os helvéticos e os ‘canarinhos’, que, por seu lado, medem forças com os costa-riquenhos.



A formação de Tite, que está invicto em jogos oficiais ao comando do Brasil, tenta reentrar no trilho dos triunfos, depois de um primeiro jogo em que ‘choveram’ críticas à exibição, sobretudo da ‘estrela’ Neymar.



O nono dia do Mundial2018 contempla também o segundo encontro da segunda jornada do Grupo D, entre a Islândia e a Nigéria, depois de na quinta-feira a Croácia ter batido a Argentina por inapeláveis 3-0, com tentos de Rebic, Modric e Rakitic.



Os islandeses, que empataram 1-1 com os ‘alci-celestes’ na ronda inaugural, contam um ponto e podem complicar ainda mais a tarefa dos sul-americanos, enquanto os africanos ainda não pontuaram, pois perderam por 2-0 com os croatas.



Na última ronda do agrupamento, a Islândia defronta a já apurada Croácia, enquanto a Argentina, de Lionel Messi, mede forças com a Nigéria, num embate em que um triunfo pode não ser suficiente para evitar uma prematura eliminação.