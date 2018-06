Piqué abandona treino da seleção espanhola após problema físico

Lusa Comentários 11 Jun, 2018, 11:02 | Mundial 2018

No treino de preparação para o primeiro jogo da seleção espanhola no Mundial, que será frente a Portugal, em 15 de junho, em Sochi, o defesa do FC Barcelona magoou-se numa disputa de bola e não conseguiu continuar.



O médio David Silva também deixou o treino antes do final, porém sem qualquer constrangimento a nível físico.



No Mundial2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, a Espanha, treinada pelo ex-portista Julen Lopetegui, integra o Grupo B, juntamente com Marrocos e Irão, além da equipa das ‘quinas’.