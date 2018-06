Portugal mais forte do que Marrocos? André Silva diz que sim...mas

RTP Comentários 18 Jun, 2018, 09:43 / atualizado em 18 Jun, 2018, 09:46 | Mundial 2018

"Considero Portugal mais forte do que Marrocos e várias outras seleções, mas não quero estar a dizer que vamos vencer que vai ser fácil. Temos todo o respeito por todas as seleções. Todos os jogos são difíceis, ainda por cima num mundial. Mentiria se não dissesse que não éramos mais fortes", assumiu.



André Silva foi suplente na estreia de Portugal no Mundial2018, com empate 3-3 com a Espanha em Sochi, com um 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, porém deve recuperar um lugar no eixo do ataque ao lado do 'capitão', com quem jogou toda a fase de qualificação. Para André Silva jogar com Ronaldo é um sonho.





C/ Lusa



A equipa das 'quinas' é quarta do ranking FIFA, enquanto Marrocos está em 41.º lugar.Portugal realiza hoje de manhã (09:00 em Lisboa) novo treino em Kratovo, 50 quilómetros sudeste de Moscovo, de preparação para o encontro de quarta-feira, às 15:00 (13:00 em Lisboa) frente ao conjunto norte-africano, que perdeu 1-0 na estreia ante o Irão de Carlos Queiroz, que assim lidera o grupo B.