Seleção de Portugal a 90 minutos de manter o sonho vivo

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Jun, 2018, 09:10 / atualizado em 25 Jun, 2018, 10:14 | Mundial 2018

O jogo com transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1 terá por cenário o Estádio Arena de Saransk e será arbitrado pelo paraguaio Enrique Cáceres.



O Portugal-Irão coloca frente a frente dois velhos conhecidos do futebol português e também dois velhos amigos: os treinadores Fernando Santos (Portugal) e Carlos Queiroz (Irão).



Quanto aos futebolistas que serão escalados para atuar ao final do dia o melhor será esperar pela hora do início do desafio.



A véspera do encontro foi marcada pelas conferências de imprensa de antevisão do jogo.



O selecionador português, Fernando Santos, disse que vai fazer uma pausa na amizade com Carlos Queiroz, pelo menos por um dia, e denotou otimismo responsável.





Adeptos ruidosos ao longo da noite





A última noite começou agitada para a seleção com os adeptos a manifestarem o seu apoio à equipa de forma ruidosa, o que levou à intervenção dos agentes de segurança e do próprio Cristiano Ronaldo, como contou o repórter da RTP, Alexandre Santos.









A cidade de Saransk e... Cristiano Ronaldo



O selecionador iraniano, Carlos Queiroz, destacou a força da seleção portuguesa e relembrou os nomes que ficaram de fora da convocatória para este mundial.À margem do jogo e antes do mesmo o tempo é para conhecer a cidade escolhida para acolher as duas seleções numa visita guiada pela equipa de reportagem da RTP.Mas cidade do mundo que se orgulhe de estar liga ao desporto-rei tem de ter um lugar especial para o melhor futebolista do mundo: Cristiano Ronaldo.Os dados estão lançados só falta as estrelas entrarem em campo e mostrarem os seus atributos.