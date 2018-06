Valeu Ronaldo. Portugal empata a três com a Espanha

Inês Geraldo - RTP Comentários 15 Jun, 2018, 21:23 / atualizado em 15 Jun, 2018, 21:48 | Mundial 2018

O primeiro grande jogo do Mundial foi, de facto, o melhor até agora da competição. Portugal e Espanha. O campeão europeu frente ao bicampeão europeu em 2008 e 2012 e campeão do mundo em 2010.







A partida iniciou-se com uma grande penalidade a favor de Portugal. Cristiano Ronaldo não tremeu perante De Gea e marcou o primeiro da noite para as hostes portuguesas. A Espanha assentou o jogo e aos 24 minutos, Diego Costa empata a partida.





A seleção portuguesa reclamou junto de Rochi, o árbitro da partida, já que há falta do avançado espanhol sobre Pepe que não foi sancionada. De seguida, a defesa de Portugal não foi capaz de cortar a jogada individual de Costa.





Com a Espanha a dominar a posse de bola foi Portugal a voltar a marcar. Jogada de ataque, com Gonçalo Guedes a ser solicitado, a passar para Ronaldo, que disferiu um potente pontapé de que De Gea não defendeu. Frango monumental do guardião espanhol no maior palco de futebol do mundo.





Nos segundos 45 minutos, a Espanha entrou melhor e conseguiu dois golos e a reviravolta no jogo. Diego Costa bisou na partida, após marcação de um livre. Logo de seguida, Nacho marcou um dos golos da noite. Jogada de ataque espanhola, a bola sobra para o defesa que disfere um portentoso pontapé que entrou na baliza de Portugal.





Com meia-hora para jogar, Portugal viu a Espanha a dominar a posse de bola e não teve grandes ocasiões. Até aos 89 minutos. Um livre direto frontal redundou em mais um (grande) golo de Cristiano Ronaldo. Batido em jeito, De Gea ficou pregado ao chão.





Até ao fim, Portugal ainda tentou atacar para chegar ao tento da vitória mas a partida terminou empatada. Resultado que acaba por ser justo para as duas equipas.





Cristiano Ronaldo bate recordes





Numa grande noite, Ronaldo não só foi o homem do jogo como foi o grande abono da seleção portuguesa. O capitão marcou três golos que valeram um ponto na estreia na fase de grupos do Mundial.





Com os golos que marcou, Ronaldo bateu alguns recordes. Com o primeiro tento de grande penalidade, o jogador de 33 anos tornou-se no quarto jogador a marcar em quatro Mundiais distintos, depois de Pelé, Uwe Seeler e Miroslav Klose.







Para além dos três golos frente à Espanha, Ronaldo já havia marcado em 2006 (frente ao Irão), 2010 (Coreia do Norte) e 2014 (Gana). Com o hat-trick que marcou, Ronaldo chegou aos seis golos em Mundiais e tornou-se no português com mais golos em Mundiais.