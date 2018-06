William Carvalho esteve no relvado só a fazer corrida

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Jun, 2018, 10:01 / atualizado em 29 Jun, 2018, 11:46 | Mundial 2018

Na véspera de defrontar o Uruguai, em Sochi, nos oitavos de final do Mundial2018 de futebol, o médio português já subiu ao relvado do centro de treinos do FC Saturn, mas realizou corrida acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar.



O jogador tinha falhado os trabalhos de quinta-feira, devido a mialgias.





William Carvalho, que foi titular nos três jogos na fase de grupos, é a única posição e raiz para a posição “6” da equipa.









Rui Malheiro é da opinião de que a ausência de William poderá ser colmatada ou por Adrien Silva ou por Manuel Fernandes, cada um à sua maneira e com as características que possuem.







Luís Cristóvão prefere abordar a provável não inclusão de André Silva no eixo do ataque e, se tal se confirmar, Gonçalo Guedes seria o substituto mais provável embora Ricardo Quaresma também possa ser opção.







Contagem decrescente

O selecionador optou por realizar o último treino ainda em Kratovo e contou com todo o plantel.Os três guarda-redes, Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes, iniciaram os trabalhos em exercícios à parte, enquanto os outros jogadores de campo efetuaram “meínhos”, com toques de bola, divididos em grupos.Em caso de vitória, e consequente apuramento de Portugal, Bruno Fernandes, Adrien Silva, Raphaël Guerreiro, Ricardo Quaresma, Cédric e Cristiano Ronaldo não podem ver cartões amarelos, sob pena de falharem os “quartos”.A seleção nacional parte à tarde par Sochi. A comitiva viaja de avião para a cidade que volta a acolher os campeões europeus e que recebera o jogo Portugal-Espanha.Já em Sochi, às 18h00 hora de Lisboa, Fernando Santos e um jogador fazem a antevisão da partida com os sul-americanos, tendo o selecionador nacional abdicado do treino de adaptação ao relvado.Fernando Santos tentará bater novo recorde. Há quatro anos no Mundial2014 ao serviço da seleção da Grécia foi afastado dos “oitavos” pela Costa Rica.