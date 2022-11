Mundial2022: Steven Vitória e Stephen Eustáquio nos convocados do Canadá

O defesa Steven Vitória, do Desportivo de Chaves, e o médio Stephen Eustáquio, do FC Porto, estão nos 26 convocados do Canadá, hoje divulgados, para o Mundial2022 de futebol, assim como o avançado Alphonso Davies, que tem estado lesionado.