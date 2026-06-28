Argélia e Áustria empatam rumo aos 16 avos

Em Kansas City, o ‘bis’ de Riyad Mahrez, aos 90+3 minutos, num remate rasteiro, parecia guiar a formação norte-africana ao segundo lugar e o Irão, terceiro do Grupo G, aos 16 avos de final, mas Sasa Kalajdzic deixou o banco aos 90+5 para cabecear para o fundo das redes no minuto seguinte e devolver os austríacos ao segundo lugar, afastando os iranianos da prova.



Com esses dois golos que ‘ofuscaram’ a restante história do jogo, marcada ainda pelos golos de Marko Arnautovic (28 minutos) e Marcel Sabitzer (55), para a seleção de Ralf Rangnick, que vai defrontar a Espanha na primeira ronda a eliminar, e de Rafik Belghali (45) e Mahrez (60) para os argelinos, terceiros, que vão encontrar a Suíça.



As equipas apresentaram-se para um jogo decisivo intensas sem a bola, no sentido de a recuperar o mais rapidamente possível, mas lentas na sua posse, com vários passes laterais até à pausa para hidratação, momento a partir do qual aceleraram.



Marko Arnautovic apareceu isolado nas costas da defesa argelina após passe longo de Alaba e bateu o guarda-redes Oussama Benbot, num remate a dois toques, mas a formação magrebina reagiu a tempo de igualar em cima do intervalo, num lance com início ‘caricato’, em que a bola tabela na bandeirola de canto, e finalização ‘potente’ de Belghali.



Esse golo repôs o cenário de apuramento de ambas as seleções para os 16 avos de final, mas os austríacos desfizeram-no num contra-ataque guiado por Laimer e finalizado por Sabitzer em posição frontal à baliza, com um remate colocado a meia altura.



Mais vocacionadas para o ataque apoiado e criativo, as ‘raposas do deserto’ demoraram cinco minutos a igualar de novo o ‘placard’, quando Houssem Aouar superou a oposição austríaca no corredor esquerdo e atrasou para o remate vitorioso de Riyad Mahrez.



As equipas retraíram-se nos últimos 15 minutos regulamentares, com sucessivos passes laterais, até o jogo se lançar para uma ‘montanha russa’ de emoções na compensação.







Jogo no Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos.



Argélia - Áustria, 3-3.



Ao intervalo: 1-1.







Marcadores:



0-1, Marko Arnautovic, 28 minutos.



1-1, Rafik Belghali, 45.



1-2, Marcel Sabitzer, 55.



2-2, Riyad Mahrez, 60.



3-2, Riyad Mahrez, 90+3.



3-3, Sasa Kalajdzic, 90+6.







Equipas:



- Argélia: Oussama Benbot, Rafik Belghali (Samir Chergui, 71), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam (Rayan Ait Nouri, 71), Nabil Bentaleb, Houssem Aouar (Farès Ghedjemis, 90+4), Ibrahim Maza, Farès Chaïbi, Riyad Mahrez e Amine Gouiri (Zineddine Belaid, 71).



Selecionador: Vladimir Petkovic.



- Áustria: Alexander Schlager, Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (Kevin Danso, 62), Phillipp Mwene (Sasa Kalajdzic, 90+5), Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (Florian Grillitsch, 46), Romano Schmid (Paul Wanner, 46), Marcel Sabitzer, Konrad Laimer e Marko Arnautovic (Michael Gregoritsch, 46).



Selecionador: Ralf Rangnick.







Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Marko Arnautovic (11).



Assistência: 69.045 espectadores.