Mundial clubes: Pachuca vence Al Jazira e conquista terceiro lugar

Lusa 16 Dez, 2017, 18:09 | Mundial de Clubes

Depois de chegarem ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Urretaviscaya (37 minutos), antigo jogador do Benfica, os mexicanos ainda consentiram que o Al Jazira empatasse no reatamento da partida, por Alrezzi (57).



A igualdade durou pouco, e o Pachuca acabou por se impor com tentos de Franco Jara (60), que também passou no Benfica, De La Rosa (74) e Sagal (84), este de grande penalidade.