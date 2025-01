A "revolução do bom senso" segundo Donald Trump

"Volto à Presidência confiante e otimista de que estamos no início de uma nova era emocionante de sucesso nacional” será outra das frases que o presidente eleito vai proferir.







Para os norte-americanos, a mensagem é que “uma onda de mudança está a varrer o país” e que “é hora de agirmos mais uma vez com coragem, vigor e a vitalidade da maior civilização da história".







Donald Trump inaugura o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos da América, esta segunda-feira. É de esperar que, após a tomada de posse, ele não perca tempo e assine uma série de ordens executivas que vão desde a energia até à imigração. O juramento da tomada de posse que deveria acontecer em frente ao Capitólio, vai acontecer dentro do complexo do Congresso por causa do frio.





Uma forma, sublinham os analistas, de deixar a sua marca e mostrar o que vai fazer com a sua administração.







Duas fontes familiarizadas com planeamento da agenda de Trump, citadas pela Reuters, adiantam que vão ser assinadas, já a partir desta segunda-feira, mais de 100 ordens e diretivas.