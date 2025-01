Acidente em teleférico numa estância de esqui em Espanha faz uma dezena de feridos

Inicialmente foi avançado que eram 30 os feridos, mas o número foi retificado pelo executivo de Aragão, que confirma dez feridos, dois deles em estado grave. Todos os feridos foram transferidos para hospitais e 20 pessoas foram atendidas pelas equipas de emergência no local.







Segundo o presidente da região de Aragão, a vítima mais grave é uma mulher que foi transferida de helicóptero para um hospital em Saragoça.



Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

O acidente ocorreu numa estância de esqui em Astún, na região de Aragão.Os serviços médicos de Aragão e Navarra mobilizaram para o local cinco helicópteros e várias ambulâncias. Foi também montado um posto médico para socorrer os feridos ligeiros.

O governo de Aragão disponibilizou um número de telefone de atenção aos familiares e também um grupo de psicólogos e técnicos da Proteção Civil. A estância de Esqui foi evacuado e encerrada.





As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do acidente. Miguel Ángel Clavero, diretor de serviços de emergência de Aragão, explicou na televisão pública que o acidente foi causado por "um problema na polia de um dos teleféricos".



"Isso causou uma perda de tensão nos cabos e alguns teleféricos caíram enquanto outros permaneceram suspensos", acrescentou.



Segundo imagens divulgadas nas redes sociais e relatos de testemunhas, houve um "efeito de baloiço" no teleférico e várias das cadeiras caíram, enquanto outras ficaram suspensas mas viradas ao contrário.





O presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, manifestou-se "chocado" com o acidente.



"Falei com o presidente de Aragão, Jorge Azcón, para lhe oferecer todo o apoio do Governo", disse Sánchez, que transmitiu através das suas redes sociais "todo o afeto aos feridos e às suas famílias".