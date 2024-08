Acordo histórico entre Rússia e Ocidente. Ex-prisioneiros recebidos em celebração

Entre os 24 libertados ao abrigo deste acordo mediado pela diplomacia turca há jornalistas, opositores de Vladimir Putin e um Prémio Nobel da Paz.



O jornalista Evan Gershkovich, correspondente do Wall Street Journal, e o antigo fuzileiro Paul Whelan são dois dos norte-americanos que chegaram, na última noite, a casa. Oito prisioneiros foram transferidos para a Rússia, outros 13 para a Alemanha e três para os Estados Unidos - o mais novo com 19 anos e o mais velho com 71. Esta é a maior troca de prisioneiros civis entre os dois blocos desde a Guerra Fria.





O avião que tranportou os ex-prisioneiros norte-americanos aterrou na base militar de Andrews, nas proximidades de de Washington. A aguardá-los estava o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente, Kamala Harris. Na Rússia, a receção coube igualmente ao presidente Vladimir Putin.



Entre o contingente de cidadãos russos que se encontravam detidos no Ocidente figuravam alegados agentes "adormecidos" e condenados por pirataria informática. Um destes prisioneiros fora detido pelo assassínio a tiro de um homem num parque de Berlim, na Alemanha.



