António Costa chocado com atropelamento em mercado na Alemanha

"Estou chocado com as notícias horríveis de Magdeburg. Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias", escreveu António Costa, na rede social X.

O presidente do Conselho Europeu acrescentou que "a União Europeia está solidária com a Alemanha".

O incidente aconteceu hoje em Magdeburgo, cidade no leste da Alemanha com cerca de 250 mil habitantes.

A agência de notícias Efe adiantou que, de acordo com testemunhas, um carro foi conduzido em direção à multidão e atropelou várias pessoas.

Alguns meios de comunicação social falaram em vários mortos e um atentado, mas as autoridades não confirmaram a informação.