António Costa recebe presidência do Conselho Europeu

Dirigida sobretudo aos funcionários do Conselho Europeu – a instituição composta pelos chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) e que define as orientações e prioridades políticas comunitárias –, a cerimónia irá decorrer pelas 13h00 de Lisboa, no edifício-sede, na capital belga.



Na ocasião, o presidente cessante do Conselho Europeu, Charles Michel, vai passar o testemunho a António Costa, o primeiro português e o primeiro socialista a assumir a liderança da instituição, cujo mandato de dois anos e meio começa oficialmente a partir de domingo.



Estão previstos discursos dos dois representantes.



Costa inicia funções como presidente do Conselho Europeu com a intenção de melhorar o método de trabalho da instituição nos dois anos e meio de mandato, nomeadamente organizando retiros informais para melhorar a cooperação política entre os líderes da UE.



A ideia é, de acordo com fonte europeia, tornar o trabalho do Conselho Europeu mais eficaz, nomeadamente em cimeiras europeias, que, devido a este contacto mais regular, passam a ter o formato de apenas um dia em vez dos habituais dois (com exceções para temas mais divisórios, como o orçamento comunitário).



A primeira cimeira europeia de António Costa está marcada para 19 de dezembro.