"Ártico é área de interesse". Rússia atenta ao apetite de Trump pela Gronelândia

Peskov afirma que o, que está interessada na paz e na estabilidade”.O porta-voz do Kremlin acrescentou que as afirmações de Donald Trump são da competência dos Estados Unidos, da Dinamarca e de outras nações, mas que a. “Estamos presentes na zona do Ártico”, frisou.

Cerca de 56 mil pessoas vivem na Gronelândia, que alberga bases militares norte-americanas e dinamarquesas. Tem também uma considerável riqueza mineral e petrolífera por explorar.

”, garantiu.“Estamos a acompanhar de perto o desenvolvimento bastante dramático da situação, mas até agora, graças a Deus, ao nível das declarações.”“A Europa reage de forma muito tímida e é obviamente assustador reagir às palavras de Trump, por isso a Europa reage de forma muito cautelosa, modesta, silenciosa, quase num sussurro”, acusou Peskov., na sequência de referendos fictícios que não foram reconhecidos no estrangeiro, incluindo pela esmagadora maioria dos aliados da Rússia.“Se estamos a falar da necessidade de ter em conta as opiniões das pessoas, talvez devêssemos também recordar as opiniões dos habitantes das quatro novas regiões da Federação Russa. E mostrar o mesmo respeito pela opinião do povo” da Gronelândia, sublinhou o porta-voz do Kremlin.

Quando questionado sobre as observações de Trump sobre o Canal do Panamá, que os Estados Unidos construíram e possuíam antes de o entregarem ao Panamá em 1999, o Kremlin disse que tinha ouvido as observações, mas que cabia aos Estados Unidos e ao Panamá resolverem o assunto.