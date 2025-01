As três prioridades de Trump: imigração ilegal, TikTok e perdões presidenciais

Um dos principais temas em cima da mesa é a prometida deportação em massa de imigrantes ilegais.



Outro é o TikTok, com Trump a pretender passar parte da empresa para mãos norte-americanas - eventualmente as de Elon Musk - e contrariando, assim, a proibição da rede social nos EUA, decidida pelo Supremo Tribunal.



Por fim, o republicano quer dar emitir perdões presidenciais aos participantes nos motins de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Neste momento, cerca de 1.500 dessas pessoas enfrentam acusações judiciais.

