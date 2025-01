Autoridade Bancária Europeia vai submeter bancos a cenário adverso mais severo

Num relatório, a EBA refere que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) em três anos é superior em três décimas à verificada há dois anos.

Assim, conforme apontou, o cenário considerado vai ser mais severo do que aquele que também foi utilizado em 2018, 2020 e 2021.

A diferença entre o Produto Interno Bruto (PIB) com este cenário adverso e com o cenário base, no início deste ano, é de 10,4 pontos, acima dos números de 2023 e abaixo dos contabilizados em 2018.

Esta autoridade justificou o recurso a cenários mais adversos com o facto de os riscos para a estabilidade financeira da União Europeia terem aumentado perante "elevadas tensões geopolíticas".

Num cenário adverso, o PIB da União Europeia retrocedia 2,3% em 2025 e 4,2% em 2026, permanecendo estagnado no ano seguinte.

Já no cenário base avançaria 1,4% no corrente ano, 1,6% em 2026 e 1,5% em 2027.