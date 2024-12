Avião com 181 pessoas a bordo cai em aeroporto da Coreia do Sul

"Um avião com 175 passageiros e seis membros da tripulação a bordo caiu no aeroporto de Muan", noticiou o `media` sul-coreano, citado pela agência noticiosa France Presse (AFP).

Os serviços de emergência locais referem que um avião se incendiou num aeroporto sul-coreano depois de o trem de aterragem falhar, detalhou, por sua vez, a agência Associated Press (AP).

O Boenig 737 aterrou de emergência em Muan, de barriga sem o trem de aterragem, mas não conseguiu parar. A aeronave acabou por derrapar para fora da pista e colidiu com um muro.

Segundo a mesma fonte, equipas dos serviços de emergência e de resgate foram mobilizadas para o local e estão a tentar retirar passageiros do avião, no aeroporto da cidade de Muan, no sul da Coreia do Sul.O avião pertencia à Jeju Air e tinha partido de Banguecoque, capital da Tailândia.

O acidente aconteceu pouco depois das 9h00 locais, meia-noite em Portugal, no Aeroporto Internacional de Muan, uma cidade no sul da Coreia do Sul. Este é o pior desastre da aviação civil sul-coreana e o primeiro grande acidente com vítimas envolvendo uma companhia aérea de baixo custo na Coreia do Sul.





O presidente interino da Coreia do Sul já visitou o local do acidente.



No Aeroporto Internacional de Muan, o presidente disse que o local foi declarado zona de desastre especial e prometeu uma investigação completa sobre o que causou o acidente mortal.



A Coreia do Sul está a atravessar um momento político também particularmente difícil. Choi Sang-mok está a assumir o cargo de presidente Interino, desde há dois dias.







C/agências