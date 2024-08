Biden aprova estratégia nuclear centrada na rápida expansão do arsenal chinês

Segundo o jornal The New York Times, o plano visa pela primeira vez preparar os Estados Unidos para possíveis desafios nucleares coordenados por China, Rússia e Coreia do Norte.

O documento examina em detalhe se os Estados Unidos estão preparados para enfrentar crises nucleares ou uma combinação de armas nucleares e não nucleares.

De acordo com o The New York Times, a "parceria emergente" entre a Rússia e a China e as armas convencionais que a Coreia do Norte e o Irão estão a fornecer à Rússia para a guerra na Ucrânia alterou a estratégia de Washington.

O jornal acrescenta outro fator: as ambições nucleares da China, determinada a atingir ou superar os arsenais americanos e russos.

Segundo o diário, Washington manifesta preocupação sobre a paragem das conversações com a China sobre a melhoria da segurança nuclear.