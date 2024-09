Biden insta Trump a acabar com ataques a imigrantes haitianos

"Tem que parar. O que ele está a fazer tem que parar", declarou Joe Biden na sequência do debate presidencial de terça-feira entre o magnata republicano e a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, durante o qual Trump difundiu falsas afirmações sobre imigrantes.

"Não há lugar na América" para tais alegações, acrescentou o chefe de Estado.

Na terça-feira, Donald Trump causou polémica ao repetir as alegações feitas em círculos republicanos de que imigrantes ilegais estariam a "comer animais de estimação" de cidadãos norte-americanos.

"Em Springfield, eles estão a comer cães. As pessoas que chegam estão a comer os gatos. Eles estão a comer os animais de estimação das pessoas que vivem lá", acusou o ex-chefe de Estado, antes de ser recordado pelo moderador do debate de que essas alegações foram oficialmente desmentidas.

Uma porta-voz da cidade de Springfield, no Ohio, disse esta semana que, apesar das publicações que se tornaram virais nas redes sociais e que foram promovidas por Trump e pelos seus apoiantes, "não há relatos confiáveis ou alegações específicas de animais de estimação a ser prejudicados, feridos ou abusados por indivíduos dentro da comunidade imigrante".

Na quinta-feira, a Casa Branca já tinha alertado que essa teoria da conspiração, lançada por Donald Trump e outras personalidades conservadores, "coloca vidas em perigo".

"Estes comentários obscenos (...) colocam vidas em perigo" nas "comunidades que são alvo destas tentativas de difamação", frisou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em declarações aos jornalistas.

Ainda na quinta-feira, uma ameaça de bomba levou à evacuação da sede da Câmara Municipal de Springfield e, hoje, autoridades da cidade ordenaram a evacuação de várias escolas da cidade, que está no centro de uma acesa controvérsia desde as alegações divulgadas pela direita radical e alimentadas por Donald Trump.

Situada no sudoeste do Ohio e com cerca de 60 mil habitantes, Springfield assistiu nos últimos anos à chegada de cerca de 10 mil haitianos que ali se instalaram à procura de trabalho.

Acredita-se que a circulação nas redes sociais deste boato - já negado pelas autoridades - tenha sido desencadeada após a detenção da afro-americana Allexis Telia Ferrell, uma cidadã norte-americana de 27 anos detida por matar e tentar comer um gato no mês passado em Canton, uma cidade do Ohio localizada a cerca de duas horas a nordeste de Springfield.

Após as declarações de Trump, ativistas pró-imigrantes alertaram que esta retórica pode desencadear ataques racistas contra os recém-chegados, especialmente da comunidade haitiana.

A Haitian Bridge Alliance condenou, em comunicado, as declarações do ex-presidente e classificou-as como "infundadas e inflamatórias".

"Esta retórica não só perpetua estereótipos prejudiciais, como também contribui para a perigosa estigmatização das comunidades imigrantes, especialmente dos imigrantes negros da República do Haiti", alertou esta organização não-governamental (ONG) em comunicado.