Biden quer aprofundar relações bilaterais com novo governo britânico

Numa chamada telefónica, Biden felicitou o trabalhista britânico pela vitória nas eleições de quinta-feira e sublinhou que os laços entre os Estados Unidos e o Reino Unido são "especiais", relatou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em conferência de imprensa.

"O Presidente transmitiu que espera trabalhar de forma estreita com o primeiro-ministro em todas as questões críticas em que os Estados Unidos e o Reino Unido estão empenhados", afirmou.

A mesma fonte frisou ainda o empenho de Biden para "aprofundar a cooperação entre os Estados Unidos e o Reino Unido e nas muitas áreas de interesse comum".

A porta-voz acrescentou que Biden está ansioso por receber Starmer em Washington na cimeira da NATO, que reunirá chefes de Estado e de governo aliados entre 09 e 11 de julho.

Keir Starmer foi indigitado esta manhã pelo Rei Carlos III.

O Partido Trabalhista ganhou as eleições legislativas de quinta-feira, voltando ao poder após 14 anos do Partido Conservador no governo.

Quando faltava atribuir dois dos 650 lugares, os trabalhistas tinham conseguido 412 deputados, uma margem significativa em relação aos 326 necessários para ter uma maioria no parlamento, segundo resultados provisórios divulgados pela televisão britânica BBC.

Os conservadores seguiam com 121 deputados e os liberais democratas com 71.

Relativamente às eleições anteriores, os trabalhistas elegeram até agora mais 211 deputados, os conservadores perderam 250 e os liberais democratas ganharam 63, de acordo com a BBC.