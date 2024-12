Brasil. Avião despenha-se no Rio Grande do Sul e provoca vítimas mortais

(em atualização)







"Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram.", indicou o governador Eduardo Leite numa publicação na rede social X.





De acordo com a secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria por inalação de fumo após o incêndio provocado pelo acidente.







A avioneta terá embatido na chaminé de um prédio e depois no segundo andar de uma casa, antes de cair sobre loja de móveis.







A cidade de Gramado é um destino turístico muito procurado no Rio Grande do Sul. O acidente ocorre poucos dias antes do Natal, um período particularmente movimentado.