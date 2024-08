Brasil vive situação de alerta com incêndios no Pantanal e na Amazónia

REUTERS/Amanda Perobelli

É o que avança a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, em comunicado, e acrescenta que os dois especialistas vão estar na região entre amanhã e 21 de agosto.



Entre janeiro e junho, período ainda precoce para as queimadas, o número de incêndios no Pantanal foi 16 vezes maior do que no ano passado.



O que está a provocar ainda maiores preocupações para a época que vai até ao final de Setembro,

mais propícia a fogos.



O Brasil vive uma situação de alerta. Este ano a seca está a causar mais incêndios no Pantanal mas também na Amazónia, como descreve a jornalista Arlinda Brandão.



Os bombeiros da Amazónia estão a ter o pior início de época de incêndios florestais dos últimos 20 anos na floresta tropical, na sequência de uma seca recorde agravada pelo aquecimento global.