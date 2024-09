Cabo elétrico solto encontrado em navio que causou queda de ponte em Baltimore

De acordo com novos documentos divulgados na quarta-feira pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes norte-americano, engenheiros da Hyundai, fabricante do sistema elétrico do navio, concluíram que o cabo solto poderá ter causado a falha de energia no Dali.

O acesso ao porto de Baltimore reabriu por completo ao tráfego marítimo em 10 de junho, dois meses e meio depois do desmoronamento de uma ponte que bloqueou o canal.

A 26 de março, o navio porta-contentores Dali sofreu uma avaria e embateu na ponte da autoestrada Francis Scott Key, que desabou. Seis trabalhadores que efetuavam obras de reparação na ponte, todos imigrantes latino-americanos, morreram.

A ponte Francis Scott Key servia um eixo rodoviário importante do nordeste dos Estados Unidos, ligando Washington a Nova Iorque.

Milhares de estivadores, camionistas e proprietários de pequenas empresas viram os empregos afetados pelo desmoronamento da estrutura.

As autoridades dos Estados Unidos disseram que esperam reconstruir a ponte até 2028.

O porto de Baltimore é um polo do comércio de veículos novos nos Estados Unidos, com cerca de 850 mil automóveis e camiões que por ali passaram em 2023, mais do que qualquer outro porto norte-americano.