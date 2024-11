Cai o pano na campanha eleitoral nos Estados Unidos

No estado do Michigan, em Grand Rapids, o candidato republicano mostrou-se confiante na vitória e voltou a insinuar que, se isso não acontecer haverá fraude eleitoral na corrida à Casa Branca.O discurso de Donald Trump no Michigan, um dos 7 estados decisivos para estas eleições.O outro, é a Pensilvânia, onde esteve Kamala Harris.Na cidade de Filadélfia, a candidata democrata admitiu que os resultados eleitorais podem ser muito equilibrados, mas manifestou a esperança de ser eleita presidente.Em Filadélfia, uma imensa multidão ouviu Kamala Harris prometer que vai ser uma presidente para todos.O enviado especial da Antena 1, António Jorge, ouviu alguns dos apoiantes da candidata democrata, junto a este comício.António Jorge, com a expectativa dos eleitores democratas, que foram assistir ao derradeiro discurso de Kamala Harris, no importante estado da Pensilvânia.