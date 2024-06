Campanha do Livre cruzou fronteira para mostrar importância das Eurocidades

A campanha do Livre cruzou hoje fronteiras e o cabeça de lista às europeias esteve entre Vila Real de Santo António, Algarve, e o município espanhol de Ayamonte para falar sobre a importância das Eurocidades e da cooperação.

"É um exemplo daquilo que funciona e vimos que funciona para a cooperação, para o desenvolvimento do território e permite até que territórios mais isolados e mais pequenos consigam competir com outros territórios", sublinhou Francisco Paupério.

Esse exemplo é a Eurocidade do Guadiana, uma das sete eurocidades ibéricas, que junta os municípios portugueses de Castro Marim e Vila Real de Santo António e o vizinho espanhol de Ayamonte.

Ali, o rio Guadiana é a fronteira que une os dois territórios mais do que separa, descreveu a diretora-geral da eurocidade, Sílvia Madeira, em reunião com a comitiva do Livre na sede da Eurocidade do Guadiana, em Ayamonte, em que relatou como, pela proximidade, já existia uma história partilhada que é agora reforçada.

"O objetivo é potenciar o território como um todo e tem um enorme potencial", explicou, admitindo que persistem, ainda assim, vários desafios decorrentes do facto de a eurocidade unir dois estados, com legislação própria e nem sempre compatível.

"Temos de evoluir também nesta questão dentro da União Europeia, quebrar estas fronteiras e arranjar mecanismos de governança, como estão a tentar arranjar aqui, mas também planos para esta região", defendeu Francisco Paupério.

De barco ou pela ponte internacional do Guadiana, e viagem entre Castro Marim ou Vila Real de Santo António e Ayamonte faz-se depressa, e o candidato do Livre experimentou as duas alternativas, colocando-se na pele daqueles que diariamente vivem entre um país e o outro.

Seja para trabalhar, ir às compras ou passear, os moradores dos três municípios não veem fronteiras, relatou a diretora-geral, e por isso a história, a cultura e o dia-a-dia são, em muitos aspetos, os mesmos.

"Temos uma fronteira física, entre Portugal e Espanha, e o que vemos é que isso não influencia a vida destas pessoas. É isso que nós queremos para o espaço europeu e até falamos do alargamento, também como uma continua deste desenvolvimento, deste projeto de paz e de cooperação, de solidariedade, que permite o desenvolvimento, a aproximação de culturas", defendeu.

Na primeira e única passagem pelo sul do país que fará durante a campanha para as eleições europeias, o "número um" do Livre esteve acompanhado pelo deputado Paulo Muacho, eleito pelo círculo eleitoral de Setúbal, que disse estar confiante num bom resultado no domingo.

"Acho que a campanha tem corrido bastante bem, temos tido uma boa prestação e temos trazido aquilo que o Livre sempre disse que quer fazer, que é trazer a discussão da Europa para as eleições europeias. (...) Temos tudo para eleger no domingo", elogiou.

Em Portugal, as eleições europeias, nas quais serão eleitos 21 dos 720 eurodeputados, realizam-se a 09 de junho e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.