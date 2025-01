Cartoonista do Washington Post demite-se após rejeição de desenho de Jeff Bezos

Uma cartoonista do Washington Post demitiu-se depois de o jornal rejeitar um desenho em que caricaturou o dono da publicação, Jeff Bezos. Num comunicado publicado na plataforma Substack, Ann Telnaes explica que a rejeição foi um "ponto de viragem", que se torna "perigoso para a liberdade de imprensa".

Talnaes, que já ganhou um Pulitzer, galardão que premeia trabalhos de excelência no jornalismo, trabalhava para o Washington Post desde 2008.



"Durante todo esse tempo, nunca tive um desenho 'morto' por causa de quem seja ou do que escolhi para apontar a minha caneta", escreveu, apontando: "Até agora."



A cartoonista incluiu o desenho em questão na sua publicação, que mostra Bezos a fazer uma vénia para uma estátua do presidente eleito Donald Trump. Para além de Bezos, também fundador da Amazon, são retratados outros magnatas da tecnologia: Mark Zuckerberg, Sam Altman e Patrick Soon-Shiong.