Charlie Hebdo. Cerimónias em homenagem às vítimas do atentado de há dez anos

No dia do décimo aniversário do ataque ao Charlie Hebdo, a Câmara Municipal de Paris organizou cerimónias oficiais, contando com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron. Serão também homenageadas as quatro vítimas mortais de um ataque a um supermercado judeu, na capital francesa, que aconteceu dois dias depois do ataque ao jornal.As homenagens continuam, numa espécie de marcha, até à rua do estabelecimento comercial judeu.Para assinalar a data, saiu também esta terça-feira uma edição especial com 32 páginas, na qualA 7 de janeiro de 2015, os irmãos Chérif e Said Kouachi assassinaram 12 pessoas num ataque à redação desta publicação satírica, no centro de Paris, que estava sob proteção e tinha sido alvo de constantes ameaças por ter publicado algumas caricaturas controversas do profeta Maomé, desde 2006. Oito das vítimas eram profissionais do jornal.Na altura, o ataque gerou uma reação em todo o mundo e no fim de semana seguinte levou milhões de pessoas às ruas, sobretudo em Paris, onde compareceram chefes de Estado e de Governo de dezenas de países.O atentado teve como alvo os redatores e cartoonistas do Charlie Hebdo que, em 2006, satirizaram uma imagem de Maomé, o que provocou a ira dos islamitas radicais.